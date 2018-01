Al Massar touché par les dissensions

Al Massar ce parti qui ne compte aucun député mais qui a réussi, à la faveur du « Document de Carthage » à obtenir un poste stratégique au gouvernement, celui de l’agriculture et de la pêche, pour son secrétaire général Samir Taieb, est touché par les dissensions.

Faouzi Charfi, membre du secrétariat général chargé de la relation avec les partis politiques et qui est considéré comme étant le numéro 2 du parti et l'une de ses pièces maîtresses, a annoncé le gel de ses activités. Charfi a expliqué sa décision par l'absence de débat politique au sein de son mouvement, concernant notamment la participation dans le gouvernement d’union nationale et l’évaluation du « Document de Carthage ».