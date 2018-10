Alerte météo: pluies et orages prévues mercredi et jeudi

Un temps pluvio-orageux est annoncé mercredi et jeudi, sur la plupart des régions, par l’institut national de la météorologie.

Ces pluies seront intenses et en quantités importantes notamment dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sfax, Siliana, Zaghouan et les régions du Sahel et le Cap Bon. Les quantités de pluie évolueront entre 40 et 80 mm et atteignant localement 120 mm avec des chutes de grêle par endroits. Les vents seront forts, dépassant 80 km/h sous orages.