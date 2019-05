Algérie: Arrestation de Said Bouteflika et du général Taoufik Mediene

Des sources sécuritaires affirment que Saïd Bouteflika, jeune frère de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, a été arrêté samedi, avec deux anciens chefs des services secrets.

La police algérienne a procédé à l'arrestation du plus jeune frère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et a également interpellé les généraux Bachir Athmane, alias "Bachir", et Mohamed Mediene dit "Toufik", deux anciens chefs des services de renseignement, selon des sources sécuritaires.

Saïd Bouteflika, qui a longtemps conseillé le chef de l'Etat, était considéré comme le véritable numéro un de l'exécutif depuis l'accident vasculaire cérébral dont son frère a été victime en 2013.

"Il est très contesté dans la rue", pointe notre correspondant à Alger, Moncef Ait Kaci, "vendredi dernier, le peuple demandait qu'il soit arrêté".

Quant au général Mohamed Mediene, il avait quitté son poste de chef de la Direction algérienne des services de sécurité (DSS) le 2 avril, date de la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Le chef d'État-Major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah l'avait accusé publiquement de comploter contre le mouvement populaire et contre le corps militaire.

Les manifestants qui ont obtenu la démission d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril continuent à se rassembler tous les vendredi pour réclamer un changement de régime.

AFP