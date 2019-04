Algérie : Arrestation d’Issad Rebrab, l’homme le plus riche du pays

En Algérie, plusieurs hommes d'affaires ont été arrêtés lundi 22 avril par la gendarmerie dans le cadre d'enquêtes sur des affaires de corruption. Ali Haddad, l'ancien leader du patronat, réputé proche de Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président, est, lui, déjà incarcéré depuis le 31 mars dernier. Désormais, ce sont les frères Kouninef, à la tête d'un grand groupe, qui ont été arrêtés par les autorités tout comme Issad Rebrab, le patron de Cevital, premier employeur privé du pays.

Interpellé tôt dans la journée du lundi par des éléments de la Gendarmerie nationale, Rebrab avait été auditionné par la section de recherches qui "poursuit ses enquêtes préliminaires à l'encontre de plusieurs hommes d'affaires dont certains interdits de sortie du territoire national" pour leur implication dans des affaires de corruption.

L'homme d'affaires a été présenté ensuite devant le Procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed pour répondre des chefs d'accusation de "fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l'étranger, surfacturation d'équipements importés et importation de matériels d'occasion alors qu'il avait bénéficié d'avantages douaniers, fiscaux et bancaires". Plusieurs heures après l'audience, il a été placé sous mandat de dépôt.

Rebrab a 74 ans et c'est la première fortune d'Algérie, la sixième d'Afrique, selon le magazine américain Forbes, qui évalue son patrimoine à 3,7 milliards de dollars. Issad Rebrab a fondé Metal Sider à la fin des années 1980, puis le groupe Cevital dans les années 1990 : sidérurgie, électronique, électroménager, travaux publics, le groupe revendique 18 000 employés, quatre milliards de dollars de chiffre d'affaires et 26 filiales réparties sur trois continents.

Source: APS et RFI