Algérie : Décès du militant des droits de l’homme Kamel Eddine Fekhar en détention

Un médecin, militant des droits humains est mort, mardi, en détention provisoire, en Algérie. "Je confirme la mort ce matin de Kamel Eddine Fekhar, à l'hôpital de Blida", à une quarantaine de km au sud d'Alger, où il avait été transféré "dans un état comateux", a déclaré son avocat, Me Salah Dabouz.

Dans une vidéo postée sur son compte Facebook, il dénonce "cet acharnement et cette mort programmée, prévue par les autorités judiciaires de Ghardaïa" qui ont mis Kamel Eddine Fekhar "en détention pour un dossier vide". "J'ai tiré la sonnette d'alarme, ça fait trois semaines que Kamel Eddine était détenu dans des conditions inhumaines au pavillon carcéral de l'hôpital de Ghardaïa; rien n'a été fait". Son client était en grève de la faim depuis son incarcération.

Il a donc annoncé déposer plainte pour "non-assistance à personne en danger", et accuse les magistrats "qui ont ordonné la détention de Kamel Eddine Fekhar" et "l'ont laissé mourir en prison". Le personnel de l'hôpital de Ghardaïa l'a " très mal traité". De plus, il a indiqué tenir pour "responsables les autorités (algériennes) de l'intégrité physique des autres détenus".

