Ali Larayedh défend la loi des finances 2018

Le vice-président du mouvement Ennahdha, Ali Larayedh, a affirmé que la loi des finances 2018 a été mal interprétée en essayant de faire croire qu’elle est « exorbitante et cible la classe sociale moyenne », estimant que ses objectifs sont « positifs », sans préciser si son parti va voter en sa faveur.

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture du premier séminaire régional des hommes d’affaires et de l’investissement, organisé les 21 et 22 octobre à Hammamet par le bureau régional du mouvement Ennahdha, Larayedh a estimé que « ce malentendu sur la loi des finances et son essence réside dans les sources nécessaires au budget de l’Etat, qui s’élèveront à 36 mille millions de dinars, et qui ne seront pas générées par de nouveaux impôts et taxes imposés à la couche sociale moyenne mais par les ressources de l’évasion fiscale où circule l’argent de l’Etat ».

L’ex-chef du gouvernement du temps de la Troïka a mis, d’autre part, en exergue l’initiative du bureau du mouvement Ennahdha à Nabeul d’organiser le séminaire sur les hommes d’affaires et l’investissement, affirmant qu’il « confirme la grande mutation de l’action politique du mouvement en mettant l’accent sur les préoccupations des Tunisiens et sur l’investissement pour son rôle important dans le développement et la création d’emplois ».

« Chercher à impulser le développement local, régional et national sans la politiser démontre que la démocratie en Tunisie suit son bonhomme de chemin en concentrant les efforts sur les problèmes du pays et en s’éloignant des tiraillements politiques », a-t-il fait valoir.

Larayedh a souligné d’autre part la nécessité pour la Tunisie « de se débarrasser définitivement » de la bureaucratie qui reste un frein au développement et à l’investissement. Il a qualifié de « choix stratégique » le développement régional en Tunisie sur lequel l’Etat parie pour réaliser le développement global, avec pour objectif la mise en place de pôles régionaux mettant en valeur ses spécificités et comptant sur l’aide des structures régionales, les incitations à l’investissement, les fonds de financement régionaux et sur les législations promulguées par l’Etat.

De son côté, Hassene Meddeb, coordinateur du séminaire, a précisé que celui-ci a pour objectif d’impulser l’investissement dans le gouvernorat de Nabeul en offrant l’opportunité de contact entre les hommes d’affaires et chefs d’entreprises dans la région.

Il a affirmé que le séminaire est une importante occasion pour organiser des rencontres entre plus de 120 participants sur les moyens de relancer l’investissement, réactiver l’économie dans la région en développant l’action par le biais de réseaux entre les hommes d’affaires et encourager les partenariats aboutissant à des fusions entre petites entreprises ou dans le cadre de grandes sociétés de coopération à haute compétitivité.