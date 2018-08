Allemagne : chasses collectives contre les étrangers

Les tensions nationales autour des migrants sont ravivées en Allemagne et les manifestations dans la ville de Chemnitz, en ex-RDA, en sont l’exemple. Ce lundi 27 août, le mouvement anti-immigrés et anti-islam Pegida et le parti d'extrême droite ont en effet appelé à un rassemblement en début de soirée près du lieu où un Allemand de 35 ans a été tué par arme blanche, dans la nuit de samedi à dimanche, au cours d’une bagarre présumée avec des étrangers.

Dimanche déjà, près d'un millier de personnes ont défilé sans autorisation à l'appel de divers mouvements d'extrême droite. La police a fait état d'incidents avec ces protestataires. Certains ont par exemple jeté des bouteilles sur les forces de l'ordre. Des témoins ont aussi rapporté que des manifestants s'en étaient pris physiquement le long du parcours à des étrangers en les pourchassant.

Selon la police, deux personnes âgées d'une trentaine d'années ont été blessées dans l'altercation. Pour l’instant, deux jeunes d'une vingtaine d'années ont été interpellés sans qu'il soit établi s'ils sont ou non impliqués.

Contexte politique tendu

Cette affaire survient dans un contexte politique tendu en Allemagne autour de la question des étrangers. La chancelière Angela Merkel est régulièrement accusée par ses détracteurs d'avoir contribué à la hausse de la criminalité en ouvrant les portes du pays en 2015 et 2016 à des centaines de milliers de demandeurs d'asile.

Face aux événements, la chancelière a dénoncé lundi des « chasses collectives » contre les étrangers menées par des sympathisants d'extrême droite. Ces événements « n'ont pas leur place dans notre Etat de droit », a affirmé le porte-parole de la chancelière allemande, Steffen Seibert, lors d'un point de presse à Berlin, en les « condamnant avec la plus grande fermeté ».

