A.Mourou : la loi sur la réconciliation administrative comporte des lacunes

Dans une déclaration aux médias en marge d’un meeting populaire avec les cadres et les structures de base du mouvement Ennahdha organisé dimanche à Kairouan, le vice-président de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) et vice-président du mouvement Ennahdha Abdelfattah Mourou estimé que la loi sur la réconciliation administrative a comporté certaines lacunes dans la mesure où elle n’a pas rendu justice à ceux qui ont refusé de se soumettre aux instructions administratives sous l’ancien régime.

Cela dit, la conjoncture actuelle délicate que la Tunisie traverse ne prête pas aux conflits et aux discordes d’autant plus que le pays se trouve entre le marteau et l’enclume, d’une part les décisions de la Banque mondiale et d’autre part les revendications pressantes.

Il a, dans ce contexte, indiqué que le volume des salaires est passé pendant cinq ans de six millions de dinars à 16 millions de dinars. De ce fait, a-t-il conclu il demeure nécessaire selon ses propos de parier sur l’unité nationale et de rompre avec cet esprit de classification des tunisiens en termes de laïcs et islamiques car c’est une seule patrie qui les unit, selon des propos.

Sur un autre plan, il a affirmé que les partis politiques dans leur majorité ont convenu de reporter les élections municipales parce qu’ils ne sont pas prêts.

Abdelfattah Mourou a précisé que les élections municipales constituent une étape importante et délicate qui nécessite une préparation judicieuse notamment l’élaboration de bons programmes et de compétences efficientes.