Après le rejet du recours, le président de la république va promulguer la loi sur la réconciliation administrative

L’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de lois n’est pas arrivée à se prononcer sur le recours interjeté par les partis de l’opposition contre la loi de la réconciliation administrative le 13 septembre 2017, faute de majorité. En effet, sur les six membres trois se sont prononcés contre et trois autres pour le projet. La voix du président n'étant pas prépondérante dans ce cas, le projet a été envoyé au président de la république qui va le signer et le promulguer.

Ainsi prend fin un feuilleton qui a duré plus de deux ans avec l’adoption définitive d’un projet de loi qui a suscité beaucoup de controverses.