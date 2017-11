Arabie Saoudite : Liste des principales figures arrêtées

Le prince milliardaire Al-Walid ben Talal, patron de la puissante Kingdom Holding Company, société internationale d’investissement et actionnaire notamment de Twitter et de la chaîne d’hôtels de luxe Four Seasons, s’avère lui aussi inclus dans la purge. Il en est de même pour deux autres grands investisseurs saoudiens, influents dans les médias : les patrons de bouquets de chaînes satellitaires MBC et Orbit, très suivis dans l’ensemble du monde arabe. Voici une liste des grandes figures visées par cette purge sans précédent :

Prince Al-Walid ben Talal

Ce prince haut en couleur, classé parmi les plus grandes fortunes du monde, fait partie des personnalités arrêtées.

L’homme d’affaires de 62 ans détient 95% de la Kingdom Holding Company, une société internationale d’investissement qui possède notamment l’hôtel de luxe George V à Paris et a des participations dans des sociétés comme Twitter, News Corp et 21st Century Fox.

Prince Metab ben Abdallah

Le fils du défunt roi Abdallah, âgé de 64 ans, a été limogé du poste de chef de la puissante Garde nationale saoudienne. Il avait été un temps considéré comme prétendant au trône.

Walid ben Ibrahim al-Ibrahim

Le beau-frère du défunt roi Fahd et propriétaire du Middle East Broadcasting Company (MBC), l’un des réseaux satellites les plus influents dans le monde arabe, a été arrêté.

Prince Turki ben Abdallah

Fils du défunt roi Abdallah et ancien gouverneur de la province de Ryad, il fait partie des personnalités arrêtées.

Adel Fakih

Le ministre de l’Economie et du Plan, un temps au centre des réformes économiques lancées par le royaume, a été limogé de son poste. Il est l’ancien maire de Jeddah (ouest) et avait précédemment officié comme ministre du Travail.

Ibrahim al-Assaf

Parmi les personnes arrêtées figure cet ancien ministre des Finances qui a représenté cette année le roi Salmane au sommet du G20 en Allemagne.