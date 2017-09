ARP: 150 députés présents à la plénière consacrée au vote de confiance

Comme d’habitude la séance plénière de vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement a démarré, ce lundi 11septembre, avec 75 minutes retard. Elle était annoncée à 09h00 HT et non GMT, mais elle a démarré à 10h15. A l’ouverture de la séance, 150 députés sur 217 ont marqué leur présence.

Cette plénière se tient durant les vacances parlementaires qui ont débuté fin juillet dernier. Elle a été convoquée sur la base des dispositions des articles 57 et 89 de la Constitution relatifs à l’organisation d’une séance extraordinaire et à la composition du gouvernement.

Le président de l’ARP, Mohamed Ennaceur a notamment insisté que la Tunisie, a plus que jamais besoin d’unifier les efforts de toutes les forces vives et de resserrer les rangs pour réaliser le développement et relever les défis.

Il a souligné l’attachement au dialogue et au consensus. Le gouvernement, a-t-il préconisé, doit envoyer au peuple tunisien des messages d’espoir, appelant, les Tunisiens au sacrifice et au labeur.

Le chef du gouvernement a effectué, mercredi dernier, un remaniement partiel touchant 13 ministères et 7 secrétariats d’Etat, en se basant sur les articles 92 et 89 de la Constitution relatives aux compétences du chef du gouvernement.

Le jour même, le président de l’ARP a appelé le bureau du parlement à se réunir le lendemain pour fixer la date d’une séance plénière en session extraordinaire consacrée au vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement.

Pour obtenir la confiance de l’Assemblée, il est nécessaire de recueillir la majorité absolue des membres (109 voix), conformément à l’article 140 du règlement intérieur de l’ARP.

La nouvelle composition du cabinet Chahed englobe 13 ministres et 7 secrétaires d’Etat.

« Le nouveau gouvernement poursuivra sa guerre contre le terrorisme et la corruption et œuvrera parallèlement à renforcer le développement et à remédier aux disparités régionales et au chômage », avait-il affirmé au cours de sa rencontre avec le président de la République.