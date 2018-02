Arrestation de la comédienne Assawer Ben Mohamed et sa mère

La comédienne Assawer Ben Mohamed et sa mère ont été arrêtées, samedi après-midi, et transférées à la maison d’arrêt de Bouchoucha, pour attentat aux bonnes mœurs et agression d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. Elles ont résisté au chef de la police accompagné d’un huissier notaire et venus tous les deux exécuter une décision judiciaire d’évacuer une maison qu’elles occupaient illégalement. Elles ont toutes les deux proféré des menaces et des insultes contre le chef de poste, refusant d’obtempérer aux ordres d’évacuation.

La comdienne et sa mère auraient falsifié les documents de la maison après qu’un ressortissant Syrien leur en a fait la promesse de vente à la sœur d’Assawer. Le vrai propriétaire a, de ce fait, déposé une plainte qui a abouti et le Procureur de la République a aussitôt ordonné l’évacuation de la maison.

Les deux femmes seront déférées devant la justice lundi 5 février.