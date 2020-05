Arrestation d’un dangereux takfirste ayant prêté allégeance à Daesh

Un dangereux élément takfiriste natif de 1964 a été arrêté à Bir Bouragba, pour avoir prêté allégeance à l'organisation terroriste DAECH. Il était en contact avec plusieurs membres de l'Etat Islamique en Syrie et en Libye. Il s'est avéré par la suite qu'il a été formé à la fabrication d'explosifs et a échoué à faire exploser plusieurs bureaux de vote lors des élections de 2019 grâce à la présence des agents sécuritaires.

Selon le porte-parole de la garde nationale colonel Houssemeddine Jebabli, le terroriste surveillait des éléments sécuritaires en vue d'effectuer des attentats terroristes. L'unité nationale d'enquête sur les crimes terroristes de la garde nationale et le service des renseignements techniques de Bir Bouragba ont procédé à l'arrestation du terroriste.