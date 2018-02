Association des magistrats : Anas Hamdi succède à Raoudha Karafi

L’Association des magistrats tunisiens, AMT, a un nouveau bureau élu au cours de son assemblée générales tenue le weekend dernier à Mahdia. C’est la liste « Indépendance du pouvoir judiciaire avant tout » qui a remporté les élections et Anas Hamdi a été succède à Raoudha Karfai à la tête du l’Association. Le nouveau bureau exécutif de l’AMT se compose comme suit :

Anas Hamadi : président

Aicha Ben Belhassen : vice-présidente

Kelthoum Meribah : Secrétaire générale

Lamia Mejri : trésorière

Taoufik Souidi : secrétaire général-adjoint

Amir Koubaâ : trésorier-adjoint

Basma Hamada : chargée des relations avec les organisations de la société civile

Mohamed Karim Boulila : coordinateur général

Hafedh Ben Nejma : Membre chargé des structures

Raja Jaziri et Taoufik Bribech : Membres chargés des recherches et études et de l’activité scientifique.