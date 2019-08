ATIDE veut savoir qui a parrainé qui

L'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections (ATIDE) a demandé vendredi à l'Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) de lui fournir la liste nominative complète des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) qui ont parrainé chaque candidat à l'élection présidentielle 2019.

Elle a précisé dans le texte d'une correspondance adressée à l'ISIE que sa demande "s'inscrit dans le cadre de l'accès à l'information", expliquant que "la demande relève également de sa compétence et de son travail en tant qu'association assurant l'intégrité et la démocratie des élections".

Par ailleurs, ATIDE a indiqué que sa prise de connaissance de la liste nominale complète des députés qui ont parrainé chaque candidat à la présidentielle anticipée se situe dans le contexte de la vie publique, est en lien direct avec la vie politique et la transparence du processus électoral et démocratique en Tunisie et n'a aucun rapport avec des données personnelles.

Vendredi, les associations Bawsala et Lana Tounes ont demandé également à l'ISIE de publier la liste des députés ayant parrainé des candidats à la présidentielle anticipée, invoquant le droit prévu par la loi d'accès à l'information.

De son côté, Adel Brinsi, membre de l'Instance électorale chargé de la communication, a assuré jeudi à l'agence TAP que la liste des députés qui ont parrainé des candidats à la présidentielle anticipée sera publiée vendredi.

Il a affirmé que l'ISIE a envoyé une correspondance au parlement à ce sujet.