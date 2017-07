Attaque contre l’ambassade américaine : Marzouki enfonce Hamadi Jebali et Rachid Ammar

Il n’arrête pas de médire sur tout et tous. A chaque passage dans son média préféré, la chaine qatarie Al Jazeera, l’ancien président Moncef Marzouki ne manque pas de s’attaquer à ses adversaires politiques, à ses prédécesseurs et à son successeur. Ni Bourguiba, ni Ben Ali, ni encore moins Béji Caid Essebsi n’ont échappé à ses médisances. Même ceux avec qui il a collaboré quand il était à Carthage n’ont pas été épargnés. Ainsi, lors de son dernier témoignage chez son ami Ahmed Mansour, dans l’émission « témoin de l’époque », il a accusé successivement l’ancien chef de gouvernement Hamadi Jebali et le chef d’état major à l’époque, Rachid Ammar de manquement à leur devoir lors de l’attaque contre le siège de l’ambassade américaine à Tunis, le 14 septembre 2012. Il a en effet, affirmé Jebali avait disparu en cette journée noire et ne répondait pas à ses appels. De son côté Rachid Ammar avait réclamé un ordre écrit pour faire intervenir l’armée. Les hauts cadres sécuritaires étaient à leur tour aux abonnés absents.

Selon Marzouki, l’ambassadeur américain a eu la vie sauve grâce à l’intervention de la garde présidentielle dépêchée par lui pour éviter le scenario libyen quand l’ambassadeur américain fut lynché à Benghazi. Il explique cette nonchalance de la part de l’ancien chef du gouvernement par le fait que ce dernier a voulu rattacher les services de la garde présidentielle au gouvernement. C’est une proposition qui lui a été faite, selon lui, par l’ancien ministre de la défense Abdelkrim Zebidi mais qu’il a refusée.