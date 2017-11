Attaque de Bardo, est-ce le passage à un nouveau mode opératoire de la part des terroristes ?

L’attaque au couteau contre une patrouille sécuritaire au Bardo qui a fait deux blessés dont un grièvement, est un nouveau mode opératoire de la part des terroristes agissant en Tunisie. Les précédents attentats, ceux du Bardo (mars 2045), Sousse(juin 2015) et Avenue Mohamed V(novembre 2015), les plus sanglants que la Tunisie ait jamais connu, ont été commis à l’aide d’armes ou à la suite d’une attaque suicide. Or, l'attaque de mercredi matin n'a rien de commun avec les attentats de 2015. Elle est le fait d'un homme qui considère, selon les propos du ministre de l'Intérieur, les forces de l'ordre comme des « taghouts ».

Elle rappelle l’attaque contre la gare Saint Charles de Marseille qui a fait deux morts et qui était l’œuvre d’un Tunisien. Ce changement fait craindre le passage par ces « takfiristes » à ce nouveau mode opératoire, notamment, après la défaite de Daesh en Syrie en Irak et le retour annoncé de djihadistes tunisiens des zones de conflit.

L’enquête qui est en cours déterminera s’il s’agit d’un acte isolé ou si la mouvance takfiriste a décidé de passer à l’acte.

Il est à rappeler que depuis les attentats de 2015, la situation sécuritaire s'était nettement améliorée.