Aucun joueur tunisien dans l’équipe type d’Afrique 2017

France Football a désigné dans son dernier numéro, l’équipe type d’Afrique de l’année 2017. Aucun joueur tunisien ne fait partie des onze élus, même pas parmi les remplaçants. Pourtant la Tunisie et qualifiée pour la coupe du monde 2018 en Russie. Par contre les quatre autres mondialistes sont représentés respectivement par trois dont un remplaçant joueurs (Egypte, Maroc), deux joueurs(Sénégal) et un seul joueur(Nigéria). A part le gardien égyptien Essam El-Hadary qui fêtera le 15 janvier prochain ses 45 ans, les autres joueurs sont tous des professionnels et jouent en Europe.

Les autres joueurs appartiennent à l’Algérie, le Cameroun, la Guinée, le Ghana et le Gabon.

Essam El-Hadary (44 ans, Al-Taawoun, Egypte), Nabil Dirar (31 ans, Monaco puis Fenerbahçe, Maroc), Mehdi Benatia (30 ans, Juventus, Maroc), Kalidou Koulibaly (26 ans, Naples, Sénégal), Faouzi Ghoulam (25 ans, Naples, Algérie), Victor Moses (Chelsea, 28 ans, Nigeria), Naby Keita (RB Leipzig, 22 ans, Guinée), Jean-Michaël Seri (Nice, 26 ans, Côte d'Ivoire), Mohamed Salah (25 ans, Roma et Liverpool, Egypte), Vincent Aboubakar (25 ans, Porto, Cameroun), Sadio Mané (25 ans, Liverpool, Sénégal).

Mais aussi : Fabrice Ondoa (Cameroun, Séville AC), Ahmed Hegazy (Egypte, WBA), Thomas Partey (Ghana, Atletico Madrid), Hakim Ziyech (Maroc, Ajax Amsterdam), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Borussia Dortmund).