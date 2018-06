Aucune sommation à Lotfi Brahem pour débusquer Najem Gharsalli

Une information a circulé hier dans certains médias et dans les réseaux sociaux indiquant que le chef du gouvernement Youssef Chahed aurait sommé le ministre de l’intérieur Lotfi Brahem en l’appelant à fournir le maximum d'efforts pour interpeller Najem Gharsalli le plus tôt possible et le remettre aux autorités judiciaires. Un délai de 48 heures lui, même, aurait été donné pour débusquer le fuyard.

Toutefois, une source bien informée a indiqué à Mosaïque FM qu’aucune demande écrite ou orale n’est parvenue à Lotfi Brahem, ministre de l’Intérieur concernant l’arrestation de l’ancien ministre de l’intérieur Mohamed Najem Gharsalli dans un délai de 48 heures.

L’ancien ministre de l’intérieur Najem Gharsalli est sujet d’un mandat de recherche émis par le juge d’instruction militaire et non pas un avis de recherche. Les unités sécuritaires ont fait des recherches dans le but de trouver Gharsalli dans son domicile à Tunis et à Kasserine mais sans résultat.