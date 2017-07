Augmentation des prix de carburant, l’essence passe à 1.750d

Comme d’habitude c’est vers le coup de minuit que le ministère de l'Energie, des mines et des énergies renouvelables et le ministère de l’Industrie et du commerce ont publié un communiqué pour annoncer l’augmentation des prix de carburant. En effet, à partir à partir du dimanche 2 juillet 2017, à zéro heure, les prix de vente au public des produits pétroliers seront modifiés comme suit :

1- Essence super sans plomb : 1,750 dinar/litre

2- Gasoil 50 PPM : 1,510 dinar/litre

3- Gasoil : 1,230 millimes/litre

Les prix des autres produits pétroliers comme le Gaz de pétrole liquéfié (GPL) demeurent inchangés. L’objectif étant de préserver le pouvoir d’achat des catégories à revenu limité, lit-on dans un communiqué conjoint.