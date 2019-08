A.Zibidi: je n'ai pas parlé de coalition avec Ennahdha

Abdelkrim Zbidi, candidat à la présidentielle a expliqué dans une déclaration à Mosaïque FM en marge de l'inauguration du QG de sa campagne ce mercredi 28 août 2019 que sa déclaration à l'agence Reuters au sujet d'une coalition avec Ennahdha a été faussée. Il ne s'agit pas de la première fois, a-t-il estimé.

Zbidi a assuré qu'il n'a pas parlé de coalition mais d'un traitement sur un même pied d'égalité. Pour le mouvement Ennahdha, il coopérera avec ce parti s'il ne change pas le mode de vie en Tunisie et qu'il va coopérer avec tous les partis qui acceptent ceci.

Il a ajouté qu'il faut coopérer avec tous les partis car les projets de lois ont besoin d'une majorité qui croit en un Etat civil et au modèle tunisien en plus de croire dans la liberté d'expression et de conscience.