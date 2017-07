Balance commerciale : excédentaire avec la France, la Libye et le RU, déficitaire avec la Chine, l’Italie et la Turquie

L’INS vient de publier un communiqué sur les résultats du commerce Extérieur durant le premier semestre 2017.

Selon les données de l’Institut, l’état des flux des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le premier semestre de l’année 2017. Ils montrent que les exportations continuent d’accroitre à un rythme assez soutenu malgré la légère décélération observée par rapport au cinq mois de l’année dernière. En effet, les exportations ont augmenté de 12.7%, après un taux de 14.2% au cours des cinq mois de l’année 2017 et -1.3% durant la même période de l’année dernière. En valeur, les exportations ont atteint le niveau de 16072.3 MD, contre 14255.3 MD durant la même période de l’année 2016. De même pour nos achats qui ont atteint la valeur de 23607.5 MD contre 20289.4 MD durant la même période de l’année 2016, enregistrant une hausse de 16.4% contre 17.8% durant les cinq premiers mois de l’année 2017 et - 1.5% durant la même période de l’année 2016.

Suite à cette divergence au niveau du rythme de croissance entre les importations (+16.4%) et les exportations (+12.7%), le solde commercial s’est établi au niveau de 7535.2 MD, contre 6034.1 MD durant la même période en 2016. Le taux de couverture soit 68.1% demeure au-dessous du niveau enregistré durant la même période de l’année dernière 70.3%, malgré la légère amélioration enregistrée par rapport au cinq premiers mois de l’année en cours (67.3%).

Commerce extérieur selon le régime

La répartition des échanges par régime dénote une accélération du rythme de croissance des exportations sous le régime offshore. En effet, les exportations ont enregistré une hausse de 14.0%, contre 10.7% durant la même période en 2016. Les importations ont enregistré sous ce régime une hausse de 14.0%, contre une hausse de 8.4% durant la même période en 2016. Sous le régime général, les exportations ont enregistré une hausse de 9.0%, contre une baisse de 25.0% durant la même période en 2016. De même, les importations ont enregistré une hausse de 17.5%, contre une baisse de 5.7% durant la même période en 2016.

Exportations

L’augmentation observée au niveau de l’exportation (12.7%) durant le premier semestre de l’année 2017 concerne la majorité des secteurs. En effet, des accroissements sont observés au niveau du secteur de l’énergie avec un taux de 52.5%, suite à l’augmentation de nos ventes du pétrole brut (622.5 MD contre 387.0 MD), du secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires de 11.3%, suite à l’augmentation de nos ventes des dattes (347.0 MD contre 306.0 MD), du secteur des industries mécaniques et électriques de 16.1%, du secteur textile et habillement et cuirs de 10.6% et du secteur des industries manufacturières de 7.3%. En revanche, le secteur mines phosphates et dérivés a enregistré une baisse de 19.9%, suite à la diminution de nos exportations en acide phosphorique (200.6MD contre 332.3 MD)

Importations

L’augmentation remarquable des importations de 16.4% est due essentiellement à la hausse enregistrée au niveau des importations du secteur de l’énergie de 34.0%, sous l’effet de la hausse de nos achats en pétrole brut (363.9 MD contre 231.8MD) et des produits raffinés (1792.4 MD contre 1008.4 MD). De même, le secteur des produits agricoles et alimentaires de base a augmenté de 33.9%, du fait, de la hausse de nos achats en blé tendre (276.0 MD contre 230.4 MD), des matières premières et demi produits de 17.2%, des biens d’équipement de 5.7%, les mines phosphates et dérivés de 4.9%. De même, nos importations de biens de consommation autre qu’alimentaire demeurent en hausse avec un taux de 18.8%, suite à l’augmentation.

de nos achats des voitures de tourisme de 8.0% (765.3 MD contre 708.3 MD) des huiles essentielles et parfumerie de 18.8% (180.5 MD contre 152 MD) et des ouvrages en plastiques de 16.0% (736.6 MD contre 634.9 MD). Signalons que les importations hors énergie ont augmenté de 14.4%.

Répartition géographique

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne (75.3% du total des exportations) ont augmenté de 16.6%. Cette évolution est expliquée par la hausse de nos exportations vers certains partenaires européens, tels que l’Allemagne de 22.1%, l’Italie de 19.9%, la Belgique de 15.6%. D’autre part nos ventes sont en une diminution vers d’autres pays notamment avec la Bulgarie de 22.3% et l’Autriche de 24.2%. Avec les pays du Maghreb, les exportations ont baissé avec l’Algérie de 20.5% et la Libye de 13.8%. En revanche, nos exportations ont augmenté avec le Maroc de 19.4%.

Pour les importations, les échanges commerciaux des biens avec l’union européenne (54.3% du total des importations) ont enregistré une hausse de 19.4% pour s’établir à 12823.9 MD. La France et l’Italie maintiennent leurs premières places sur la liste de nos principaux fournisseurs avec des parts respectives de 15.2% et de 15.9%. Les importations ont augmenté de 10.5% avec la France et de 29.8% avec l’Italie.

Déficit commercial

Le solde de la balance commerciale est déficitaire de 7535.2 MD suite au déficit enregistré avec certains pays, tel que la Chine (-1984.2MD), l’Italie (-1117.5MD), la Turquie (-932.9 MD), la Russie (-775.2 MD) et l’Algérie (-140.9MD). En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédent avec d’autres pays principalement avec notre premier partenaire la France de 1470.6 MD, la Libye de 380.4MD et la Royaume Unie de 141.8MD.

