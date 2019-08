Bani Watani et Mashrou Tounes réagissent à l'arrestation de Nabil Karoui

Le parti Beni Watani a condamné la manière empruntée pour procéder à l'arrestation de Nabil Karoui qui, selon lui, ne s'est pas appuyée sur une base juridique adéquate. Il s'est dit "étonné de l'absence de la même détermination dans le suivi des accusés impliqués dans le dossier de l'appareil sécuritaire secret".

Le parti appelle le président de la République par intérim à pousser tout le gouvernement à démissionner pour devenir un gouvernement de gestion des affaires courantes avec des prérogatives limitées.

Beni Watani, dont le président, Said Aidi postule, lui aussi, à la magistrature suprême, appelle tous les concurrents en lice et les partis politiques à la "moralisation de la concurrence, et à barrer la route à tous ceux qui veulent saper le processus électoral et rétablir la dictature".

Pour sa part, Machrou Tounes, qui présente un candidat au scrutin présidentiel (Mohsen Marzouk), a dit suivre avec "préoccupation" l'affaire impliquant les deux frères Karoui suite à une plainte déposée par l'organisation I Watch et ayant entrainé leur arrestation. Le mouvement demande aux autorités responsables: le Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice, à garantir le maximum de transparence et à informer l'opinion publique sur les motifs de la décision (d'émettre le mandat de dépôt) et les procédures d'exécution. Le but étant, selon le mouvement, d'éviter "l'interférence entre les calendriers judiciaire et politique" et de garantir le déroulement des prochaines échéances électorales dans un climat démocratique.

Rappelons que le ministère de la Justice a ordonné à l'inspection générale au sein du département d'enquêter sur les circonstances de l'émission de deux mandats de dépôt à l'encontre de Nabil et Ghazi Karoui et de s'assurer de la légalité des procédures empruntées.

