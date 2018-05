Banque Zitouna : « Le développement des Startups, quelle responsabilité pour les Banques »

Dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale, la Banque Zitouna a organisé, le mardi 15 mai 2018, un événement autour de la responsabilité des banques à l’égard du développement des startups. Cet événement a été inauguré par M. Anouar Maarouf, Ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique et a connu la présence de l’association Tunisian Startups et d’un grand nombre de startuppers.

Au cours de son allocution de bienvenue, M. Ezzedine Khoja, Directeur Général de Banque Zitouna a déclaré que cet évènement s’inscrit dans le cadre de l'approbation de la loi Startups act mais qu’il s’intègre également à la stratégie de la banque qui encourage à l'entrepreneuriat et la création de l'emploi. La Banque Zitouna s’engage pour l'appui et l'accompagnement des startups afin de garantir sa durabilité et sa compétitivité sur les plans national et international.

Pour sa par, M. Anouar Maarouf, a exprimé sa reconnaissance à Banque Zitouna pour son intérêt porté à la nouvelle loi des Startups et a souligné le rôle important que peuvent jouer les banques et les fonds en général pour donner l'élan aux jeunes entrepreneurs

Le deuxième panel de cet évènement a été consacré aux témoignages des startuppers, durant lequel des entrepreneurs fondateurs se sont succédés pour présenter leurs expériences et leurs besoins auprès des banques. Parmi les Startups présentes nous citons :wallyscar, Avionav, Tyerwind, medic, innov Rebotics et e-ninotech.