Bassem Loukil dans le Top 50 des Africains les plus influents

Dans son dernier numéro double ( 2989 du 22 avril au 05 mai 2018), Jeune Afrique a publié une enquête sur « les cinquante Africains les plus influents ». « L’exercice était périlleux » écrivait JA, car il s’agissait de choisir la crème de la crème parmi « un milliard d’Africains répartis entre 54 pays ». Sont exclues, dès le départ, les chefs d’Etat et leurs épouses « pour des raisons qui relèvent de l’évidence». Une première liste de 120 « candidats », répondant à « des critères d’influence », a été sélectionnée par la rédaction de la revue. Ils viennent de divers horizons, « des arts aux affaires et du sport, à la politique n passant par la société civile ou la mode ». Puis dans une deuxième étape, il fallait choisir une cinquantaine seulement parmi eux selon « leur poids sur les réseaux sociaux, le nombre d’abonnés sur Twiter comme leur référencement internet ».

Dans cette liste, « Top 50 », soigneusement choisie, on trouve sept Marocains, quatre Algériens et un seul Tunisien, classé à la 38ème place. Il s’agit de l’homme d’affaires Bassem Loukil, PDG du groupe Loukil. Il est décrit comme un « lobbyiste au sein de Tunisia-Africa Business Concil (TABC). Objectif : plaider auprès des autorités tunisiennes la cause d’un rapprochement avec les économies subsahariennes » où son groupe « compte réaliser en 2018 40% de son chiffre d’affaires ».