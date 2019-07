BCE va tout révéler sur tout ce qui se trame contre sa personne

Selon une source digne de foi, médecin de son état qui a préféré garder l’anonymat, le président de la République Béji Caid Essebsi va mieux et ce, contrairement aux rumeurs colportées par certaines gens. Il prépare sa sortie médiatique pour faire la lumière sur son état de santé, expliquer les tenants et les aboutissants de sa décision de ne pas promulguer la loi électorale amendée et révéler tout sur ce qui se trame contre sa personne et contre le pays.

Cette sortie est très attendue non seulement par la classe politique, mais également par l’ensemble des Tunisiens. Elle mettra certainement fin à toutes les spéculations et les rumeurs sur son état de santé.