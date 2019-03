Béji Caid Essebsi : «  je suis le président de tous les Tunisiens »

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, s’est déclaré mercredi résolument attaché à l’unité nationale, affirmant qu’il se tient à égale distance de toutes les parties, que ce soient des partis politiques ou des composantes de la société civile.

« Je suis le président de tous les Tunisiens et je me tiens à égale distance de tous les partis, associations ou composantes de la société civile. La Tunisie est pour tous et nous ne voulons exclure aucune partie », a-t-il souligné lors d'une conférence de presse qu’il a donnée à l’occasion de sa visite au palais des Congrès qui devrait accueillir le sommet arabe prévu le 31 mars 2019.

« J’espère que les protagonistes en Tunisie transmettent cette année une image d’une Tunisie unifiée où tout le monde coopère et où la patrie passe avant tous », a-t-il indiqué.

« Quand toutes les formations collaborent ensemble, les résultats seront excellents », a-t-il indiqué.

« Il s’agit là d’un message que les dirigeants politiques tunisiens doivent désormais comprendre, surtout dans la Tunisie s’engage dans une année électorale à laquelle participera tout le monde », a-t-il souligné, formant l’espoir de voir tous les Tunisiens participer massivement aux prochaines échéances électorales pour élire leurs candidats préférés.

« La Tunisie est un pays trimillénaire. Les hommes passent, les gouvernements passent et la Tunisie reste au-dessus de tous », a-t-il ajouté.

