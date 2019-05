Ben Ali en voiture à Jeddah

Les rumeurs concernant la maladie de l’ancien président Ben Ali continuent de susciter diverse réactions, en l’absence d’une information fiable. Après son gendre K2Rym qui a posté une photo de l’ancien président Ben Ali avec son fils, c’est autour de la journaliste Booutheina Jabnoun installée aux Emirats Arabes Unis et très proche de la famille de Ben Ali de poster une autre photo le montrant dans une voiture, en compagnie de son fils, et conduite par sa femme Leila, selon elle.

Boutheina affirme que la photo lui a été envoyée dans la soirée de jeudi directement de Jeddah et l’ancien président se porte bien.

Auparavant, l’avocat Mounir Ben Salha a déclaré que « Ben Ali se porte bien. Il n’est pas à bout de souffle. Hier, il a même rompu son jeûne en famille. A chaque fois, on invente des histoires à dormir debout sur Ben Ali et sa famille seulement pour faire le buzz. Ben Ali se porte bien. Il est bien éveillé et vif pour son âge ».