Ben Guerdane maintenu en ligue 1 et lourdes sanctions contre Gafsa

Le bureau fédéral a statué sur l’affaire de la rencontre entre l’Union sportive de Ben Guerdane et L’ES Gafsa. Il a décidé d’accorder la victoire à Ben Guerdane qui va rester dans le championnat de la ligue 1.

Il a en outre suspendu 11 joueurs de Gafsa pour deux matchs et le cadre technique pour six mois et 1.000 dinars d’amende.

Le président de Bne Guerdane, Aymen Chandoul a écopé de de 5 matchs de suspension et 1000 dinars d’amende et Salem Mhamedi, président de Gafsa de 24 mois et 15.000 dinars d’amende.