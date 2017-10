The Best FIFA Football Awards : Ronaldo, Martens et Zidane récompensés

Après avoir tous deux réalisé une incroyable saison couronnée par un titre européen – respectivement en club et en équipe nationale - Cristiano Ronaldo et Lieke Martens ont chacun reçu la plus prestigieuse distinction individuelle du monde du football lors de la cérémonie des FIFA Football Awards à Londres.

Déjà récompensé lors de l’édition inaugurale des The Best - FIFA Football Awards en janvier 2017, l’attaquant portugais a été élu joueur de l’année par la FIFA pour la cinquième fois de sa carrière. De son côté, la pièce maîtresse des Oranjes, 24 ans, a été récompensée pour la première fois. Ronaldo et Martens ont également vu leur entraîneur et sélectionneuse respectifs – Zinédine Zidane (Real Madrid) et Sarina Wiegman (Pays-Bas) - repartir avec les trophées de meilleurs entraîneurs de l’année.

La deuxième édition des prestigieux FIFA Football Awards a également introduit une toute nouvelle distinction : le The Best - Gardien de but de la FIFA, qui a été décerné à l’emblématique portier de la Juventus de Turin et de la Squadra Azzurra, Gianluigi Buffon, qui a également été élu gardien du FIFA FIFPro World11.

Le palmarès des lauréats récompensés ce soir au London Palladium est le suivant :

• The Best – Joueur de la FIFA : Cristiano Ronaldo

• The Best – Joueuse de la FIFA : Lieke Martens

• The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin : Zinédine Zidane

• The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin : Sarina Wiegman

• The Best – Gardien de but de la FIFA : Gianliugi Buffon

L’équipe de l’année

Des milliers de footballeurs professionnels du monde entier ont voté pour élire leurs onze pairs qui forment le FIFA FIFPro World11, dévoilé sur la scène du Palladium :