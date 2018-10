Bochra Belhaj Hmida recadre une juge adepte de la polygamie

Dans un statut publié sur sa page Facebook l’avocate et députée Bochra Belhaj Hmida a répliqué à une juge qui a regretté l’abolition de la polygamie. Cette juge, rapporte la députée « supposée être substitut du président du tribunal lors d’une audience de réconciliation déclare au couple » a clairement dit « malheureusement la loi a interdit la polygamie, autorisée par la religion, autrement on n’aurait pas autant de fléaux comme les enfants adultérins ».

Belhaj Hmida l’a interpellé en lui rappelant qu’elle est « censée juger sur la base des référentiels clairs à constitution et les lois et non de ses convictions personnelles ».

« Pour votre gouverne » a-t-elle expliqué en s’adressant à la juge, « la polygamie n’a aucun impact sur ce que vous appelez fléaux et qui sont largement partagés par toutes les nations et cultures .D’ailleurs le premier centre d’accueil que j’ai visité c’était les années 90 et au Maroc lequel pays qui n’a pas aboli la polygamie mais juste aménagé ses conditions en 2004 dans la Moudawanna »