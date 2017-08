Bouaali Mbarki : les opposants à notre visite en Syrie sont ceux qui ont aidé les jeunes à partir au Jihad

Invité de Nada Mansour à l’émission Expresso de ce matin du lundi 7 août 2017 sur les ondes d’Express Fm, le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Bouali Mbarki a indiqué que le voyage effectué par une délégation de 29 dirigeants de la Centrale syndicale en Syrie a atteint ses objectifs.

En effet, précise-t-il, cette visite a permis, entre autres, de briser le blocus et l’isolement que certains tentent d’imposer à la Syrie tout en assurant que la décision de l’UGTT d’entreprendre ce voyage a été prise au plus haut niveau de l’Union. Il a affirmé que ceux qui se sont opposés à la visite de la délégation à Damas, sont ceux-là même qui ont aidé et financé les jeunes à partir en Syrie et ceux-là mêmes qui soutiennent et financent le terrorisme et l’extrémisme. « Ces parties sont connues et elles seront poursuivies et jugées ».

Après avoir qualifié la rupture des relations des relations diplomatiques de décision erronée, Mbarki a exprimé sa compréhension des pressions et de la conjoncture régionale et internationale, il a mis l’accent, en même temps, sur l’impératif de préserver la souveraineté nationale sachant que les membres de la communauté tunisienne en Syrie souffrent le martyre à cause des difficultés et du blocage auxquels ils font face, d’où la nécessité d’avoir une position claire pour débloquer la situation.

Venant à la question du voyage des jeunes Tunisiens pour combattre contre Bachar El Assad, Bouali Mbarki affirme qu’il s’agit plutôt de jeunes qui ont subi un lavage du cerveau avant de leur arranger, payer et financer le départ dans les zones de conflit pour combattre aux côtés des groupes extrémistes et terroristes de Daêch, d’Al Nosra et d’Al Qaïda.

Et d’enchaîner que des sommes colossales ont été dépensées pour ces opérations de destruction du monde arabe dans le sens où certains parlent d’une somme de 100 milliards de dollars mise à la disposition de ces mouvements terroristes pour déstabiliser et détruire les sociétés arabes. « Et si ces groupes avaient réussi à faire chuter Bachar El Assad et, avec lui, la Syrie, c’est tout le monde arabe qui en aurait subi les néfastes retombées », assure-t-il en substance.

Pour clore ce volet, Mbarki appelle le président de la République à remédier à la situation et rétablir les relations diplomatiques tuniso-syriennes à leur état normal».

Prié de réagir aux derniers propos de Rached Ghannouchi appelant Youssef Chahed à ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, Bouali Mbarki a réitéré la position de l’UGTT rejetant cet appel contraire aux principes de la Constitution et qui porte atteinte aux droits civiques d’un citoyen tunisien.