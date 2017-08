Boujemaa Remili appelle au report des municipales

Des voix commencent à de lever pour appeler au report des élections municipales prévues pour le 17 décembre prochain. C’est de Boujemaa Remili membre du comité fondateur et le président du conseil national du Mouvement la Tunisie d’abord. Dans une déclaration à l’agence TAP, il a expliqué que le climat politique dans le pays et l’aggravation de la crise économique et sociale ne sont pas favorables à la tenue des élections municipales dans 3 mois.

Remili a indiqué qu’une réunion au eu lieu lundi entre les composantes du Front du Salut et du Progrès consacrée à l’examen de l’évolution de la situation politique générale et à l’organisation des élections municipales. Les participants ont notamment abordé le retard de l’adoption du code des collectivités locales ainsi que le report du vote pour les postes vacants au sein de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE).