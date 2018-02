Budget citoyen : 41 milliards par jour pour les salaires des fonctionnaires

Le ministère des Finances a publié le rapport 2018 du « budget du Citoyen » dans le but d'avoir une idée globale de ce budget et des dépenses de l'Etat.

Il s’agit d’un outil en ligne qui aide à bâtir de meilleures relations entre l’Etat et les citoyens qui seront informés de tous les détails concernant le budget annuel et comprendre où va l’argent du contribuable.

Les citoyens peuvent accéder à la consultation du budget en ligne en tout temps et à leur propre rythme.

On apprend que sur les 35.851 milliards annoncés pour cette année, 14.751 vont aux salaires. Chaque jour que Dieu fait, 41 milliards sont laissés de côté pour payer les agents de la fonction publique, soit 1230 milliards par mois. Alors que les frais de gestion de l’administration publique reviennen1.150 milliards qui seront dépensés dans les loyers, le payement les factures de la Steg et la Sonede et autres…

Pour plus d’information, consulter le budget en ligne :

https://www.docdroid.net/406AYKB/budget-citoyen-2018.pdf