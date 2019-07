CAN 2019 : la défense tunisienne meilleure attaque du tournoi !

Des internautes ont partagé une photo supposée être de la Une du célèbre quotidien égyptien Al Ahram avec comme titre « la défense de l’équipe nationale tunisienne, meilleure attaque de la CAN ». La photo monter les trois gardiens tunisiens avec les défenseurs Rami Bédoui et Dylan Bronn. Vérification faite, il s'est avéré qu'il s'agit d'une photo truquée et que l'hebdomadaire n'a pas publié d'information sur la sélection nationale, selon Fahmi Barhoumi, envoyé spécial de Mosaïque FM au Caire.

En vérité, la Tunisie a encaissé cinq buts, ce qu’il y a de plus bête sur des fautes des trois gardiens et du défenseur Bron. A lui seul Mouez Ben Hassen a commis trois fautes dignes d’un petit amateur.