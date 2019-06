CAN2019: le Mali s'amsue face à la Mauritanie

Alors que la Tunisie s'est contentée d'un nul 1-1 face à l'Angola, le Mali a réalisé un match plein face à la Mauritanie.

Les Aigles maliens ont fait parler leur puissance offensive et se sont imposés largement (4-1) face à une équipe mauritanienne certes volontaire mais très limitée aussi bien sur le plan individuel que collectif.

Un boulet de canon d’Abddoulaye Diaby a permis au Mali d’ouvrir la marque avant que Moussa Marega ne double la mise sur penalty juste avant la pause.

Les Maliens ont continué leurs assauts en seconde période et ont ajouté plus de volume à leur victoire grâce aux deux réalisations d’Adama Traoré dont une merveille de frappe à la 73e minute. Entre-temps, Mokhtar Sidi El Hassen a marqué le but (3-1) pour la Mauritanie sur penalty à la 72e minute.

Le Mali prend seul la tête de ce groupe E avec deux points d’avance sur la Tunisie et l’Angola qui se sont neutralisés (1-1) plus tôt dans la journée.