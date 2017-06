Canicule : les aliments à privilégier et ceux à éviter

En cette période de fortes chaleurs où des pics de 46°C sont annoncés, le risque de déshydratation devient grand notamment pour les personnes âgées et pour les enfants, en particuleir de moins de 4 ans. Elle résulte d’un manque d’apports hydriques en journée pour compenser les pertes en eau de notre organisme. Pour l’éviter, il faut boire de l’eau régulièrement sans attendre de ressentir la soif.

Pour les enfants et nourrissons, il faudrait leur proposer de l’eau toutes les heures ainsi que la nuit en cas de réveil. Pour les personnes âgées, il faudrait idéalement qu’ils puissent boire 13 à 14 verres d’eau par jour (soit 1,3 à 1,4 litres d’eau), le minimum conseillé étant de 8 verres en journée.

Outre l’eau de boisson, les aliments sont de bons alliés pour éviter la déshydratation. A condition de bien les choisir et d’en éviter certains. Au contraire, les portions de fruits et légumes sont à augmenter dans l’assiette car ils font partie des aliments les plus riches en eau. Le concombre, la salade verte, le radis, le haricot mungo germé, la laitue, la courgette, le fenouil, la tomate, le chou-fleur et le poivron sont les 10 aliments de saison estivale les plus riches en eau, hors boissons. Ils contiennent tous plus de 90% d’eau dans leur composition. Quant aux fruits de saison, le melon, la pastèque, le pomelo et la fraise sont aussi idéales pour maximiser l’hydratation.

Le respect de la chaîne du froid est primordial pour limiter le développement de micro-organismes potentiellement pathogènes dans les aliments. C’est d’autant plus vrai quand les températures extérieures sont aussi élevées. Il faut ainsi veiller à ce que les aliments soient maintenus à bonne température à la fois au cours du transport d’un magasin jusqu'à chez soi, et lors de la conservation au réfrigérateur.

Les yaourts : selon le type de yaourt ou de fromage blanc consommé, on y compte entre 75% et près de 90% d'eau. Si vous avez déjà entendu dire qu'un yaourt nature hydrate autant qu'un verre d'eau, sachez que... c'est vrai ! Ne vous privez pas, toujours dans les limites d'une alimentation équilibrée.

Viande et poisson : il faut savoir que les protéines sont généralement plus difficiles à digérer, il faut donc en limiter la consommation. Mais comme il ne faut pas délaisser pour autant ces apports, l'œuf constitue un bon compromis. Surtout qu'il peut être dégusté en œuf dur, froid. Reste les poissons blancs et crustacés (cabillaud, bar, crevette, moule, palourde...)

Par contre, certains aliments sont à éviter. L'alcool favorise la déshydratation du corps, inutile donc de préciser qu'il vaut mieux limiter les verres de rosé et autres bières bien fraîches. Tout comme le café, le thé, les sodas et boissons sucrés qui sont des boissons diurétiques. C'est-à-dire qu'elles entraînent une augmentation de la sécrétion urinaire qui fait baisser le niveau d'hydratation du corps.

Les viandes grasses : avec les sucres, les matières grasses font partie des aliments les moins chargés en eau. Surtout, les protéines sont plus difficile à digérer et favorise la thermogenèse.

Si on ne devait retenir qu'une règle : il faut boire d'1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Si l'on n'a pas soif, se forcer un peu ou se rabattre sur des aliments riches en eau.

Source : sciences et avenir