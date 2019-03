Ce détail important omis par tout le monde : il y a 14 ans la Tunisie avait présidé le conseil exécutif de l’OMT

A l’issue de la visite du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili dans notre pays, jeudi dernier, le ministre du tourisme René Trabelsi a annoncé que la Tunisie a sollicité un siège parmi six au sein du conseil exécutif de l'Organisation.

Pololikashvili ancien ministre du développement économique de la Géorgie, a succédé en janvier 2018 au jordanien Taleb Rifai au cours de la 22ème assemblée générale de l’OMT. Il a été en visite, pour la première fois, en Tunisie et dans la région du Maghreb et a été reçu par le président de la République et le chef du gouvernement.

Mais ce qui n’a pas été dit, ou plutôt, omis, c’est que la Tunisie a été l’un des premiers pays au monde à avoir intégré en 1975 cette organisation une année après sa création le 1er novembre 1974. Elle comptait alors 54 membres, contre 158 actuellement. Bien mieux, la Tunisie a été élue à la tête du conseil exécutif de l’OMT au cours de l’assemblée générale tenue le 02 décembre 2005 à Dakar. Et c’était Tijani Haddad alors ministre du tourisme qui avait assuré la présidence pendant deux ans. « Une consécration pour ce pays qui, depuis une quarantaine d’années, construit une industrie touristique florissante, l’une des premières en Afrique et sur la rive sud de la Méditerranée », écrivait alors l’hebdomadaire Jeune Afrique.

Pourquoi cette omission qui ne saurait, à notre sens, être volontaire? Ce détail important, aurait, peut-être échappé au ministre René Trabelsi, pourtant un professionnel du secteur. Comme ce livre datant de 1998, avec le portrait de l'ancien président Ben Ali, qui a été distribué aux journalistes lors de la conférence de presse du ministre sur le salon de la créativité artisanale. Mais il n’a pas échappé à quelques limiers, ni à l’organisation mondiale du tourisme.