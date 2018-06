Ce statut d’une députée qui pue le régionalisme le plus abject !

Décidément certains députés, dits de la nation, nous surprennent des fois par des positions qui en disent long sur leur niveau. Après la députée Asma Aboul Hana de Nidaa Tounes et sa fameuse phrase sur les juifs « hachakom » et son appel aux habitants du bassin minier de Gafsa pour couper l’eau sur les laveries du phosphate et d’arrêter la production si jamais la distribution de l’eau potable n’est pas rétablie dans la région, voilà que sa collègue du même groupe parlementaire, Samah Bouhawel qui nous gratifie d’un statut sur sa page Facebook puant le régionalisme le plus abject. Originaire de la région du Sahel, elle a cru bon en défendant l’ancien ministre de l’intérieur Lotfi Brahem qui vient d’être limogé, de rappeler ses qualités dont entre autres son appartenance au Sahel.

Pour elle Brahem est « un ministre qui a lutté contre les terroristes, qui a pris des décisions contre ceux qui ont failli à leur devoir, qui n’a pas cédé aux pressions des commerçants de religion, qui a servi l’Etat, et en plus, il est d’origine sahélienne », a-t-elle écrit. Etre sahélien est une qualité pour « cette élue de la nation », voire une condition sine qua non pour postuler à un haut poste de responsabilité.

Quelque heures après, et face aux réactions suscitées par son statut, elle l’ remplacé par « d’origine sahélienne » par il « a travaillé l’état national ». Mais le mal est déjà fait. Il suffit de parcourir les commentaires sur sa page à la suite de son post. Alors qu’elle aurait dû le supprimer. Mais apparemment, elle semble s’en délecter, notre chère « doctorante chercheur » comme elle se présente.

Voilà qui est dit et sans commentaire.