Cela se passe en Amérique, une mère offre ses deux fillettes à des hommes en contrepartie d’argent

Les deux fillettes ont vécu l'enfer pour que leur mère récupère une petite somme d'argent. La semaine dernière, Morgan Summerlin, une Américaine âgée de 25 ans, a plaidé coupable des faits dont elle était accusée. Devant la cour supérieure de Fulton (Géorgie), cette maman a reconnu avoir autorisé deux hommes à violer ses deux fillettes de 5 et 6 ans. Ce sont elles qui ont expliqué à d'autres adultes avoir subits des agressions sexuelles. Notamment de Richard Office. A 78 ans, cet homme a reçu les deux sœurs dans son appartement. Là, il les a d'abord touchées puis les a embrassées avant de les violer.

Après ce crime, Richard Office leur a donné 200 euros, qu'elles ont offerts à leur maman. La semaine dernière, il a été condamné pour viol, agression d'enfant et trafic d'enfant à un emprisonnement à vie. Alfredo Trejo, a lui aussi été autorisé par Morgan Summerlin à violer ses deux enfants contre un peu de monnaie. Lui, n'a écopé que d'une sentence de 25 ans de prison. La grand-mère des deux enfants, qui a regretté de n'avoir pas pu les protéger, était au courant des crimes subis par les deux sœurs et a été condamnée à 5 ans de prison. Quant à Morgan Summerlin, qui est notamment accusée de cruauté au premier degré et de trafic d'enfant, devrait connaître sa peine le 4 juin prochain.

Source : Closer