Cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat du Bardo

Une cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat qui avait frappé le musée du Bardo le 18 mars 2015, s'est tenue dimanche à Paris.

La cérémonie de recueillement a été organisée par l’Association de défense et de mémoire des victimes de l’attentat du musée du Bardo (AVMB), où son président Serge Mayet, a exhorté les autorités françaises et tunisiennes à rendre justice aux familles des victimes et à fournir des informations sur les circonstances de l’attentat.

De son côté, le président de la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (Fenvac), Pierre-Etienne Denis, a déclaré à l’agence TAP qu’il faut "qu’il y ait un procès pour que les victimes comprennent les motivations des terroristes ".

A cette occasion, l’AVMB a rendu hommage au guide Abderrahmane Rihani, l'accompagnateur du groupe de touristes lors de l’attentat qui a fait 22 victimes dont quatre de nationalité française.

« L’attentat commis le 18 mars 2015 ciblant des touristes au musée du Bardo est un acte gratuit », a-t-il dénoncé.

Des gerbes de fleurs ont été déposées, dont une par le Premier secrétaire de l’ambassade de Tunisie en France Walid Métoui, à la mémoire des victimes.

