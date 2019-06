C’est l’association Maram qui bénéficiera exclusivement de la TVA sur les SMS des villages SOS

Le directeur du village SOS-Tunisie, Fathi Maaoui, a indiqué que la collecte des dons de la Zakat el fitr au profit des enfants des villages SOS sera faite par SMS au 85 510, en envoyant le mot SOS en langue française et ce, pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.

Il a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que le SMS coûte 2,125 millimes répartis comme suit : 1700 millimes, qui est le montant de la zakat pour le mois de ramadan 2019, versés pour le compte des villages SOS et 425 millimes, versés dans les caisses de l’Etat en tant que TVA et redevance sur les communications.

Le directeur du village SOS a exprimé sa considération à la présidence du gouvernement pour avoir approuvé, la demande de l’association des villages SOS concernant la collecte des dons provenant de la Zakat, ajoutant que les demandes de collecte présentées aux précédents gouvernements n’ont pas été acceptées. .

Il a appelé le gouvernement à accorder une autorisation à titre exceptionnel à l’association des villages SOS pour appliquer le régime de déduction de la TVA sur les SMS de Zakat El Fitr, à l’instar de l’association Maram pour les malades du cancer, en vue de collecter un plus grand nombre de dons et d’aider l’association des villages SOS à améliorer la condition des enfants abandonnés et sans soutien.

Maaoui a affirmé qu’il avait appelé la présidence du gouvernement et l’assemblée des représentant du peuple (ARP) à intervenir pour leur accorder cette autorisation, soulignant que l’association Maram avait bénéficié exclusivement de cette mesure, qui a été inscrite dans la loi des finances 2018.

A noter que la présidence du gouvernement avait approuvé la demande de l’association des villages SOS de collecter des dons de la Zakat vis SMS, pour une période de 3 mois à partir du 2 juin 2019.

Par ailleurs, l’association des villages SOS a loué les efforts de toutes les parties qui ont contribué à la réussite de cette initiative à laquelle a fait appel le mufti de la république tunisienne et qui vise à appuyer et mobiliser des ressources financières au profit des villages d’enfants SOS.

