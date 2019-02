Chahed au Figaro : « un emploi créé en Tunisie est un emploi sauvé en France »

Le chef du gouvernement Youssef Chahed en visite en France pour trois jours, a accordé une interview au quotidien le Figaro. Il va prôner, écrit le journal, «une approche de codéveloppement» auprès d'Emmanuel Macron ».

Pour lui, « un emploi créé en Tunisie est un emploi sauvé en France ».

A la question « comment aborde-t-il cette visite ? » Chahed répand que « notre longue histoire commune, nos populations emmêlées et les valeurs partagées sont le gage de nos excellentes relations. La France est notre premier partenaire économique. Nous souhaitons aujourd'hui aller vers une approche de codéveloppement.

Lors de la visite du président Macron (en janvier 2018, NDLR), nous avons parlé de partenariat d'exception. Il faut penser d'avantage en termes d'espace euro-méditerranéen et de compétitivité globale tuniso-francaise. Une délocalisation partielle ou de proximité d'une entreprise européenne ou française en Tunisie permet d'affronter la concurrence internationale, notamment asiatique, féroce, et permet in fine de pérenniser des emplois en Europe. Un emploi créé en Tunisie peut être un emploi sauvé en France... »