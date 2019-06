Chahed-Merkel : convergence des points de vue sur la situation en Libye et en Algérie

Le chef du gouvernement Youssef Chahed et la chancelière allemande Angela Merkel ont souligné lors d’un entretien, la convergence des points de vue entre la Tunisie et l’Allemagne sur les questions intérêt commun, notamment concernant la situation en Libye et en Algérie.

L’entretien qui s’est tenu en marge de la 108e Conférence internationale du Travail à Genève, qui se poursuivra du 10 au 21 juin 2019 au Palais des nations à Genève, sous le thème « construire un avenir avec un travail décent » , a été l’occasion de mettre l’accent sur les relations bilatérales privilégiées entre la Tunisie et l’Allemagne, qu’ils ont qualifiées « d’excellentes aux plans politique et économique ».

Ils ont souligné que les liens entre les deux pays seront consolidés à travers échange de visites entre les responsables des deux pays.

A noter qu’un grand nombre de chefs d’Etat et de gouvernement, 5700 délégués et employeurs provenant de 187 Etats membres de l’OIT prennent part à la 108e session de la Conférence Internationale du Travail (du 10 au 21 juin), qui est organisée à l’occasion de la célébration du centenaire de l’OIT, placé sous le thème, « Construire un avenir avec un travail décent » .

La conférence examinera les profonds changements dans le monde du travail et au niveau de la justice sociale et des questions liées à la violence et au harcèlement sur le lieu du travail.

La Déclaration du centenaire devrait apporter des réponses aux problèmes auxquels le monde se trouve confronté, dont les nouvelles technologies, le changement climatique, la mondialisation et la croissance démographique.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutters, est attendu au dernier jour de la Conférence et prononcera un discours suivi de l’adoption des résultats des différentes commissions.

Source : la Presse