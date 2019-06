Chahed a-t-il demandé à « double Ahmed » de remettre la coupe à l’EST « sous peine de provoquer un soulèvement incontrôlable » ?

Selon l’hebdomadaire Jeune Afrique( N° 3048 du 9 au 15 juin 2019), le chef du gouvernement Youssef Chahed aurait demandé au président de la CFA, « double Ahmed », qui avait pris place à ses côtés lors de la finale retour de la ligue africaine des champions entre l’EST et le WAC, de « remettre la coupe à l’Espérance sous peine de provoquer une un soulèvement incontrôlable dans les gradins, quitte à rejouer le match plus tard ». Et c’est l’un des arguments qu’aurait utilisé la Confédération africaine pour invoquer le manque de sécurité et décider de faire rejouer le match en dehors de la Tunisie.

JA dont le site ja.com a révélé en exclusivité l’interpellation du « double Ahmed » et son placement en garde à vue, affirme que l’enquête sur des faits présumés de corruption suit son cours à l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales( OCLCIFF) et au sein de la police judiciaire à Marseille.

Il est à rappeler que Youssef Chahed, a qualifié la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de rejouer le match retour de l'Espérance sportive de Tunis (EST) et du Wydad Athletic Club (WAC) à la finale de la Ligue des champions, lors duquel l'EST a été couronné, de "mascarade".