Chaque jour, une recette avec « Yahalawa SMS»

Si la cuisine est un art, l’inspiration en est l’essence. Pour pallier aux pannes d’idées et pour ajouter une touche d’originalité à votre table, découvrez le nouveau service de Ooredoo « Yahalawa SMS».

Lancé en partenariat avec la première page culinaire nationale « Yahalawa », ce service vous propose, en exclusivité, une recette quotidienne accompagnée d’une vidéo didactique pour réaliser, en toute simplicité, des recettes faciles et originales.

Plusieurs recettes ont été concoctées par des chefs de renom collaborant avec Yahalawa et ce, en exclusivité pour les abonnés Ooredoo.

De plus, pour toute inscription au service « Yahalawa SMS » (*169*3#), Ooredoo vous offre un SMS Fitness par jour !

Pour rappel « Yahalawa » est une plateforme d'information culinaire regroupant plus de 1.5 million d'abonnés de la région arabophone du Grand Maghreb. Sa spécificité est de proposer des idées gastronomiques originales, accessibles et satisfaisant tous les goûts ainsi que toutes les tendances culinaires.