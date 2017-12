Cinq conseils de Ford pour voyager en toute sécurité

La période de fin d'année est celle où l’on enregistre chaque année les pics les plus élevés en matière d’accidents de la route. Cette hécatombe annuelle est essentiellement provoquée par le flux massif de voyageurs qui prennent la route au même moment, mais aussi par le stress, le surmenage et la fatigue. Il convient donc plus que jamais de redoubler de prudence au volant durant cette période.

Partant de ce constat, Ford souhaite donner cinq conseils aux automobilistes, pour voyager en toute sécurité durant les vacances de fin d’année

Préparez votre voiture : Avant de prendre la route, effectuez quelques vérifications pour être sûrs que votre véhicule est paré pour effectuer un long trajet. Avant de partir, vérifiez vos niveaux d'huile. Contrôlez aussi la pression de vos pneus et assurez-vous que votre réservoir est plein ! La navigation GPS de votre système SYNC 3 vous indiquera d’ailleurs automatiquement où se trouve la station-service la plus proche au cas où vous manqueriez de carburant. Si vous voyagez avec des enfants, assurez-vous qu'ils sont bien attachés à l’arrière et, s’ils sont trop jeunes, utilisez un siège de sécurité.

Planifiez votre voyage : Prenez votre temps pour arriver à destination et évitez d’être pressé. Si vous avez peur d’arriver en retard, alors sortez plus tôt ! L’objectif étant de rester détendu pendant toute la durée du trajet et de pouvoir prendre suffisamment de pauses sur la route.

Transportez des objets utiles : Assurez-vous de disposer de suffisamment d'eau à bord de votre voiture pour vous hydrater en permanence, mais aussi de nourriture pour pallier aux petites faims ! Transportez toujours une pharmacie portable avec vous, ainsi que des articles de toilette. Prévoyez de bons MP3 que vous pourrez écouter sur la route, mais aussi des jouets pour divertir vos enfants.

Prenez des pauses : Conduire sur de longues distances est un exercice particulièrement éreintant, alors essayez de prendre des pauses ou, si c’est possible, relayez-vous au volant avec vos passagers. Certaines personnes ont un excellent sens de l’orientation, tandis que d'autres sont incapables de déchiffrer une carte ! Si votre sens de l’orientation laisse à désirer, ne vous entêtez pas et laissez les autres vous indiquer le bon chemin !

Gardez toujours votre calme : Lorsque votre frustration atteint son comble parce que vous vous retrouvez coincés dans un bouchon, tentez de garder tout de même votre calme. Rappelez-vous que les autres automobilistes ne sont pas plus responsables que vous de l’embouteillage où vous êtes empêtrés depuis une bonne demi-heure et que, comme vous, ils ne demandent qu’à rentrer chez eux ! Et puis, perdre votre sang-froid ne vous fera pas avancer plus vite ! Essayez donc de prendre du recul face à la situation. Gardez en tête que les vacances sont d’abord synonyme de détente et d’évasion.