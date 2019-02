Classement des meilleurs pays du monde : la Tunisie 72ème sur 80

Le magazine « Us news & world report » a dévoilé cette semaine son classement 2019 des « meilleurs pays » du monde, réalisé avec Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Ce classement, rapporte Ecoweek( n°5 du 4 février 2019) a été réalisé à partir d’un sondage d’opinions touchant 21.000 personnes dans le monde : chefs d’entreprises, décideurs économiques ou individus comme appartenant à l’élite informée.

La Tunisie pointe à la 72ème place sur 80 pays, derrière la Jordanie. Elle rétrograde de 7 places par rapport à l’édition 2018. L’Egypte et le Maroc sont classés respectivement 40ème et 42èmeplaces. Sachant que c’est la Suisse qui arrive au premier rang alors que la France et l’Italie se trouve à l a10ème et 18ème places.