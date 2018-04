Classement pages Facebook : la présidence de la république, Ennahdha, l’UGTT et Moncef Marzouki

Les réseaux sociaux prennent une place croissante dans l’accès à l’information. De plus en plus de personnes délaissent la télévision, la radio, les journaux et les sites web des médias traditionnels pour s'informer sur des réseaux sociaux comme Facebook.

Facebook, Twitter, YouTube s’imposent devant les médias comme sources d’information et sont de plus en plus utilisés par les institutions officielles, le partis politiques, les organisations de la société civile et autres pour communiquer avec leur public, informer et convaincre.

En Tunisie, les institutions comme les trois présidences et les ministères font de leurs pages Facebook pratiquement la seule source d’information à laquelle recourent médias et citoyens pour s’informer. Les partis, les organisations nationales et les personnalités politiques font de même et communiquent à travers leurs pages officielles. Certaines sont constamment actualisées et sont, par conséquent, très suivies alors que d’autres ne le sont pas assez.

Un petit tour d’horizon des pages des trois grandes institutions, la présidence de la république, le gouvernement et l’Assemblée des représentants du peuple font ressortir une grande avance pour Carthage dont la page officielle Facebook vient de réaliser un record en dépassant le cap d’un million d’abonnés. Alors que la page de la présidence du gouvernement compte 539.000 abonnés et celle de l’ARP se trouve à la traine avec seulement 68.000 abonnés. Quant aux partis politiques, la page du mouvement Ennahdha devance de loin celles des autres formations avec 636.000 abonnés suivie par les pages de Nidaa Tounes avec 307.000, Mashrou3 Tounes 204.000, Harak Irada et le Front populaire 105.000.

Quant aux organisations nationales, c’est la page de l’UGTT qui arrive en tête avec 338.000 abonnés suivie de loin par celles de l’UTAP avec 68.800, l’UTICA 33.900 et l’UNFT avec seulement 7.500 abonnés

Pour ce qui est des personnalités politiques, l’ancien président Moncef Marzouki se détache de tous les autres avec 926.000 d’abonnés dans sa page officielle. Il est suivi par Rached Ghannouchi avec 776.000 et Hechmi Hamdi avec 648.000. Mohsen Marzouk arrive derrière avec 271.000, alors que les pages des Abbou comptent respectivement 224.000 pour Samia et 146.000. Safi Said compte 217.000 abonnés et devance Mehdi Jomaa 210.000. Hamma Hammami clôt le chapitre avec seulement 71.000.

Il est évident que ce classement ne prétend pas être exhaustif, mais reflète néanmoins une certaine interaction entre ces institutions, ces organisations, partis et personnalités politiques et les citoyens. Il se poeut que nous ayons omis de mentionner d'autres pages qui auraient mérités de figurer dans ce classement.

Cependant, on doit préciser que la plupart, si ce n’est tous les administrateurs boostent ces pages et les sponsorisent pour augmenter le nombre de fans ou promouvoir un statut précis.