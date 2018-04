Clinique La Rose, la première en Tunisie et en Afrique à signer un accord avec Accréditation Canada

Ouverte aux patients depuis quelque temps seulement (novembre 2017), Clinique La Rose située aux Jardins du Lac, est la première en Tunisie et en Afrique à signer un accord avec Accréditation Canada.

Premier accréditeur d'établissements de soins francophone et anglophone dans le monde selon les standards internationaux, Accréditation Canada se donne pour ambition de travailler avec les patients, les prestataires et les responsables politiques dans le but d’améliorer la qualité des services de santé et des services sociaux pour tous.

En faisant de l'excellence des soins et de la prise en charge de ses patients ses priorités, Clinique La Rose a décidé de frapper fort en faisant appel à un établissement de renommée internationale dans le domaine des services.

Cette accréditation, outre ses nombreux avantages, a un enjeu de taille. Il s'agit pour Accréditation Canada d'ancrer au sein de Clinique La Rose des vertus cardinales: meilleure gestion des patients, amélioration de la qualité et de la sécurité, motivation des collaborateurs, hisser la notoriété de l’établissement au summum, attraction de patients locaux et étrangers..., le tout combiné à un meilleur contrôle des coûts.

«Nous sommes ravis d'être le premier client d'Accréditation Canada en Tunisie. Nous avons choisi Accréditation Canada en raison de sa réputation internationale quand il s’agit de fournir un service exemplaire répondant à des normes mondiales, et nous sommes ravis de commencer cette aventure vers l’optimisation de la sécurité des patients et des soins.", a déclaré M. Ridha Souilem, Directeur Général de Clinique La Rose.

En tant que gage du meilleur des soins de santé de par le monde, depuis les normes rigoureusement appliquées jusqu’aux évaluations de première ligne, Accréditation Canada se veut un partenaire fiable de qualité pour optimiser le bien-être des patients. Démarche que confirme Katerina Tarasova, directrice générale, Accréditation internationale, Accréditation Canada: "Nous nous sommes engagés à soutenir Clinique La Rose dans son processus d’amélioration de la qualité qui procurera des avantages tangibles, allant de la réduction des risques à l’amélioration de la sécurité des patients », lance-t-elle.

Clinique privée pluridisciplinaire, Clinique La Rose est un établissement sanitaire de plus de 140 lits doté d'outils de diagnostic et de traitement à la pointe de la technologie. Son équipe médicale, un de ses points forts, est constituée de plus de 250 experts issus de différentes spécialités.

Orthopédistes, gynécologues, biologistes, urologues, andrologues, pédiatres, urgentistes, chirurgiens, plasticiens, généticiens, endocrinologues, psychologues travaillent en concertation pour procurer le meilleur des soins.

En plus de l'offre médicale, Clinique La Rose propose à ses patients de divers horizons (qu'ils soient tunisiens, libyens ou d'Afrique subsaharienne) une prise en charge digne d'un établissement hôtelier de très haute qualité. De l'accueil à la restauration, en passant par les chambres, les patients et leurs accompagnants bénéficient d'une expérience apaisante.